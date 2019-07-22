Старшому синові британського принца Вільяма виповнюється шість років
Про це повідомляє ВВС.
"З нагоди дня народження першої дитини принца Вільяма і герцогині Кембридзької Кейт британська королівська сім'я опублікувала нові фотографії маленького Джорджа - третього у черзі на престол", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дві фотографії, на яких принц, одягнений у майку англійської збірної з футболу, сміється і посміхається, зроблені в саду Кенсингтонського палацу, а третій знімок - під час сімейних канікул. Всі фотографії зробила сама герцогиня Кембридзька.
Принц Джордж Олександр Луї - третій у черзі на британський престол, після свого діда принца Чарльза і батька принца Вільяма.
Хлопчик закінчив перший клас школи Thomas's Battersea, а у вересні піде в другій. У нього є чотирирічна сестра Шарлотта і братик Луї, якому у квітні виповнився рік.