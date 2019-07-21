У Оттаві триває український фестиваль

У столиці Канади Оттаві триває триденний фестиваль української культури.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цього року фестиваль відзначає свою п’яту річницю.

Для участі в ньому до столиці зібралося кількасот різноманітних виконавців із усієї Канади та інших країн. Хедлайнерами перших двох днів стали Василь Попадюк із гуртом Papa Duke Band й Mad Heads CA.

Mad Heads на #OCUF2019/ Фото: Misha Lytvynyuk Photography

Гості фестивалю можуть не лише насолодитися українськими піснями й танцями, а й обрати подарунки серед численних сувенірів та скуштувати національну кухню. Окрім цього, можна безкоштовно спробувати себе у різноманітних стародавніх ремеслах, серед яких вишивка, бісероплетіння й писанкарство.

Як і в попередні роки, святкування відбувається на території греко-католицької української церкви Оттави.

Фестиваль української культури в Оттаві/Фото: CapUkrFestival

Офіційний Київ під час церемонії відкриття представляв посол України в Канаді Андрій Шевченко, а від імені офіційної Оттави до присутніх звернулася міністр навколишнього середовища Кетрін Маккена, присутніми були також депутати провінційного парламенту і члени уряду Онтаріо, представники міськради Оттави.