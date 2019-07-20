Вийшов трейлер продовження комедії про Джея і Мовчазного Боба
Відео
Укрінформ
Американський режисер Кевін Сміт опублікував трейлер комедії «Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження».
Про це повідомляє Громадське.
Джей і Мовчазний Боб є персонажами вигаданого кіновсесвіту View Askewniverse Сміта та з’являлись у багатьох фільмах з нього, зокрема у стрічках «Клерки», «Лобуряки», «Крик-3», «В гонитві за Емі».
Відео: Kevin Smith
У 2001 році на екрани вийшов фільм «Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь», нова стрічка є сіквелом цього фільму.
У новій комедії Джей і Мовчазний Боб вирушать до Голлівуду, аби зупинити зйомки супергеройського фільму за коміксами про самих себе.
Вихід фільму запланований на осінь 2019 року. Його вікова категорія 18+.