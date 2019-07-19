Держкіно презентувало трейлер фільму “Заборонений” про Стуса

Державне агентство України з питань кіно випустило трейлер фільму “Заборонений”, який вийде на екрани вже 5 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що на широкий екран фільм вийде 5 вересня.

“Стрічка про Василя Стуса, одного із найактивніших представників дисидентського руху в Україні, вийде на широкі екрани до Дня пам’яті поета. Сподіваюся, до готового фільму буде прикута така ж особлива увага, як і під час його виробництва”, - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Фільм створено компанією UM-GROUP за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Зрежисував стрічку Роман Бровко, продюсером виступив Артем Денисов. Авторами сценарію є Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. У головних ролях: Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Дистрибуцією фільму займається компанія B&H Distribution.