В італійському парламенті відмовилися від пластику

У Нижній палаті парламенту Італії відмовилися від використання одноразових пластикових стаканів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на прес-службу законодавчого органу.

“Нижня палата парламенту Італії у п'ятницю стала вільною від пластику”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, в стінах законодавчого органу не можна бути набрати воду у одноразовий пластиковий стакан.

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Депутати зможуть пити воду лише зі скляної пляшки або з-під крана.

Як повідомлялося, Всесвітній фонд дикої природи оприлюднив звіт, у якому йдеться про те, що в Середземне море щороку потрапляє 570 тис. т пластику - тобто майже 34 тис. пластикових пляшок за хвилину.