Податкова виписала штраф загиблому чотири роки тому Кузьмі Скрябіну

Державна фіскальна служба України надіслала повідомлення про борг за виплатами єдиного соціального внеску музикантові Андрію Кузьменку (Кузьма Скрябін), який загинув 4,5 року тому, у лютому 2015.

Про це написав у Facebook автогонщик і волонтер Олексій Мочанов.

"3 липня 2019 року надіслали Кузьмі штраф. Через 4,5 року після його загибелі. Я готовий його сплатити, щоб Держава Україна не постраждала. І щоб на Андрієві не було висяка, може він і справді колись щось не докинув на рахунок податкової, мало що", - написав Мочанов.

Сума штрафу становить 1613,35 коп.

У квитанції штрафу зазначено, що призначення платежу — погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску.