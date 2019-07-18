Податкова виписала штраф загиблому чотири роки тому Кузьмі Скрябіну
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Укрінформ
Державна фіскальна служба України надіслала повідомлення про борг за виплатами єдиного соціального внеску музикантові Андрію Кузьменку (Кузьма Скрябін), який загинув 4,5 року тому, у лютому 2015.
Про це написав у Facebook автогонщик і волонтер Олексій Мочанов.
"3 липня 2019 року надіслали Кузьмі штраф. Через 4,5 року після його загибелі. Я готовий його сплатити, щоб Держава Україна не постраждала. І щоб на Андрієві не було висяка, може він і справді колись щось не докинув на рахунок податкової, мало що", - написав Мочанов.
Сума штрафу становить 1613,35 коп.
У квитанції штрафу зазначено, що призначення платежу — погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску.