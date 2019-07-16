Держкіно назвало переможців конкурсу, які поїдуть на фестиваль у Торонто
Про це повідомляє прес-служба агентства у Facebook.
"На участь у конкурсі було подано 24 заявки. Переможцями, які отримають компенсацію витрат на переліт Київ – Торонто – Київ, стали продюсери таких проєктів:
"Ти – Космос", режисер Павло Остріков, продюсери Володимир Яценко і Анна Соболевська;
"Українці", режисер і продюсер Володимир Мула;
"Міс Рок-Європа", режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн;
"Віктор_Робот", режисер Анатолій Лавренішин, продюсерка Олена Голубєва", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, переможці візьмуть участь у секції TIFF Industry, що пройде з 5 по 15 вересня 2019 року.
Конкурс проводила кінокомпанія Arthouse Traffic за підтримки Держкіно.
Заявки на участь у конкурсі оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли представники української кіноіндустрії.