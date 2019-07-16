Держкіно назвало переможців конкурсу, які поїдуть на фестиваль у Торонто

Державне агентство з питань кіно оголосило імена переможців конкурсу, які отримають тревелгрант для подорожі на Міжнародний кінофестиваль в Торонто.

Про це повідомляє прес-служба агентства у Facebook.

"На участь у конкурсі було подано 24 заявки. Переможцями, які отримають компенсацію витрат на переліт Київ – Торонто – Київ, стали продюсери таких проєктів:

"Ти – Космос", режисер Павло Остріков, продюсери Володимир Яценко і Анна Соболевська;

"Українці", режисер і продюсер Володимир Мула;

"Міс Рок-Європа", режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн;

"Віктор_Робот", режисер Анатолій Лавренішин, продюсерка Олена Голубєва", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, переможці візьмуть участь у секції TIFF Industry, що пройде з 5 по 15 вересня 2019 року.

Конкурс проводила кінокомпанія Arthouse Traffic за підтримки Держкіно.

Заявки на участь у конкурсі оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли представники української кіноіндустрії.