Держкіно підтвердило купівлю HBO прав на український фільм

У Держкіно підтвердили, що американська кабельна і супутникова мережа HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VoD-платформі в країнах Центральної Європи української стрічки режисера Олександра Жовни “Історія Лізи”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно у Facebook. “Відповідний контракт з продюсером картини Валерієм Калмиковим вже підписано, тож тепер це офіційно”, - ідеться в повідомленні. Читайте також: HBO купила права на показ української стрічки Як повідомляв Укрінформ, Компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD платформі в країнах Центральної Європи української стрічки режисера Олександра Жовни «Історія Лізи».