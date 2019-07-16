Гройсман побував на зйомках фільму про Шевченка

Гройсман побував на зйомках фільму про Шевченка

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Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман побував на зйомках українського пригодницького фільму про Тараса Шевченка, на який уряд виділив 19,6 мільйона гривень.

Про це Гройсман повідомив у Twitter.

"Побував на зйомках українського пригодницького фільму "Шевченко: Перший самурай". Незвичайний погляд на постать Тараса Шевченка, який крім пера володіє східними єдиноборствами", - зазначив Гройсман.

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Він додав, що загальний бюджет картини - 24,5 млн грн, з них 19,6 млн грн виділив уряд.

Фото: Volodymyr Groysman, Twitter

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