Гройсман побував на зйомках фільму про Шевченка

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман побував на зйомках українського пригодницького фільму про Тараса Шевченка, на який уряд виділив 19,6 мільйона гривень.

Про це Гройсман повідомив у Twitter.

"Побував на зйомках українського пригодницького фільму "Шевченко: Перший самурай". Незвичайний погляд на постать Тараса Шевченка, який крім пера володіє східними єдиноборствами", - зазначив Гройсман.

Побував на зйомках українського пригодницького фільму "Шевченко: Перший самурай". Незвичайний погляд на постать Тараса Шевченка, який крім пера володіє східними єдиноборствами. Загальний бюджет картини - 24,5 млн грн, з них 19,6 млн грн виділив Уряд. pic.twitter.com/RaWvOJK3mL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 июля 2019 г.

Він додав, що загальний бюджет картини - 24,5 млн грн, з них 19,6 млн грн виділив уряд.

Фото: Volodymyr Groysman, Twitter