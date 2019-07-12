Вінницьких зубрів "переселяють" на Буковину

На Вінниччині відловлюють зубрів для переселення у лісгоспи Чернівецької області через надмірну щільність поголів’я.

Про це повідомляє департамент інформаційної дільності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Сьогодні продовжується відлов для переселення зубрів до ДП «Сторожинецький лісгосп» Чернівецької області. Минулого року для зазначеного регіону було відловлено і відправлено 7 особин (2 самців, 5 самок), а ще три самки лісівники ДП «Хмільницький лісгосп» мають відловити наступної зими. Загалом із Вінниччини переселено 34 особини зубра європейського до мисливських угідь Чернівецької, Львівської, Волинської та Івано-Франківської областей», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі на Вінниччині зафіксована найбільша популяція зубрів в Україні, - зимовий «перепис» 2019 року зафіксував 95 особин зубра європейського в угіддях «Хмільницького лісгоспу». Всього ж у країні налічується близько 300 зубрів. Переселення тварин в інші регіони пов’язано із тим, що щільність їх поголів’я на Вінниччині становить п’ять особин на 1000 га угідь при нормі три особини. Тварини навіть часом завдають шкоди сільгоспугіддям. Відлов і переселення дозволяють регулювати оптимальну щільність поголів’я зубрів в угіддях Хмільницького та Літинського районів області.

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Відлов зубрів з метою переселення здійснюється згідно з дозволами Міністерства екології та природних ресурсів України.

У лісах Вінниччини зубри з’явилися 1979 року, тоді на територію області завезли шість особин. Зубри занесені до «Червоної книги України».

Фото: Вінницька ОДА