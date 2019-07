Ніч із Сенцовим, політичне караоке та феміністичне кіно: що робити у вихідні

Розповідаємо, де можна написати листа заручникам Кремля, дізнатися більше про права людини та поспівати старих агітаційних пісень у караоке.

Фестиваль «Atlas Weekend 2019»

Що цікавого: Наймасштабніший музичний фестиваль України та один з найпомітніших опенейрів Східної Європи Atlas Weekend. Серед уже оголошених учасників фестивалю: The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Сплин, Michael Kiwanuka, UNKLE, The Hardkiss, ATB, The Subways, The Vaccines, Tom Odell, Noisia, Tom Walker, Little Big, Our Last Night, Монеточка, Télépopmusik, Netta та багато інших.

Коли: 9 - 14 липня

Де: Експоцентр України (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: від 1500 грн

Більше інформації: Facebook

Всеукраїнський фестиваль «Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019»

Що цікавого: «ПОРЯДОК ДЕННИЙ» українського суспільства у контексті сучасного світу – тема Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest у 2019 році. У фестивалі візьмуть участь 25 художниць з України та США. Свій «Порядок денний» є у кожної людини, у тому числі і мистця. Порядків денних є багато і всі вони різні. Уся ця різноманіть індивідуальних та загальних порядків денних несе купу протиріч. Але у той же час вони пересікаються між собою, бо мають спільну мету – прагнення до миру, добробуту та гармонійного розвитку світу.

Коли: 2 - 14 липня

Де: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (вул. Євгена Коновальця, 18д)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Фестиваль "Made in Ukraine. Summer Camp"

Що цікавого: Пориньте в атмосферу справжнього літнього табору на фестивалі Made in Ukraine. Summer camp! Більше 300 найкращих українських виробників одягу, взуття, аксесуарів, гастрономії та предметів затишку, фудкорт, на якому кожен знайде смаколики для себе, виступи виконавців, майстер-класи та дух дитячого табору.

Коли: 12 - 14 липня

Де: Контрактова площа

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Виставка «Tandem»

Що цікавого: На виставці «TANDEM» публіка побачить широкий спектр друкованої графіки у всьому розмаїтті тем і технік: буде там і літографія, і різні види глибокого друку, і ліногравюра. Серед українських митців – Костянтин Антюхін, Олег Денисенко, Роман Романишин, Костянтин Калинович, Олексій Федоренко та інші. З чеської сторони свої роботи представлять Карол Демел, Мартін Манойлін, Петр Мінка, Властіміл Собота та інші видатні майстри екслібрису.

Коли: 11 - 23 липня

Де: Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Концерт «Італійська фантазія»

Що цікавого: «Італійська фантазія»: Андрій Остапенко (гітара), Юрій Шутко (флейта). Програму веде – Ольга Єременко. Програма:

Л. де Лоренцо – «Пан» з Міфологічної сюїти, тв. 38, № 1

Л. де Лоренцо – «Марсіс» з Міфологічної сюїти, тв. 38, № 2

Л. Леньяні – «Фантазія», ор. 19

Дж. Регонді – Ноктюрн

М. Джуліані – Серенада для флейти та гітари, ор. 127

Л. Леньяні – Концертний дует, тв. 23

Ф. Каруллі – Фантазія на теми опери В. Белліні «Пірат», тв. 337

М. Горький – «Казка» зі збірки «Казки про Італію»

Коли: 13 липня 15:00

Де: Музей Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121)

Скільки: 100 грн

Більше інформації: Facebook

Вечірка на балконі від Tapolsky

Що цікавого: Anatoly Tapolsky один з ді-джеїв України, які найбільше гастролюють. Його голосом говорить Kiss FM та Армія FM. Від його треків неможливо встояти на місці — хочеться танцювати-літати-відчувати. Особлива енергетика атмосферного драм-н-бейсу Тапольського поглинає повністю і надовго.

Коли: 13 липня 19:00

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Виставка «Олег Голосій. Живопис нон-стоп»

Що цікавого: Ретроспективний дослідницький проект представить творчість знакового для історії українського новітнього мистецтва художника Олега Голосія. Понад 70 полотен, 50 графічних творів, 40 фотографій, архівні матеріали з 20 музейних та приватних зібрань України, а також маєтку художника Олега Голосія.

Коли: 13 червня - 11 серпня

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12)

Скільки: 80 грн.

Більше інформації: Facebook

Ніч з Олегом Сенцовим

Що цікавого: Запрошуємо вас привітати Олега Сенцова з днем народження! 13 липня волонтери організовують всесвітній день солідарності з Олегом Сенцовим #SaveOlegSentsov. У цей день з 20:00 і до темної ночі ми будемо читати уривки текстів Олега, слухати музику, присвячену заручникам Кремля, писати їм листи та дивитися документальні фільми.

Коли: 13 липня 20:00

Де: IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Наймасштабніша руханка цього літа

Що цікавого: Рух – основа життя! Важливість активного способу життя зовсім не перебільшена. Ми хочемо, щоб молодь була здорова, ми хочемо, щоб українська молодь не знала такого відчуття як «болить спина». Ми хочемо залучити молодь до здорового та активного способу життя й сподіваємося, що це сподобається їй. Ми проведемо "Наймасштабнішу руханку" на НСК Олімпійському під ритмічну музику з позитивними людьми та найкращими реабілітологами.

Коли: 14 липня 09:00

Де: НСК Олімпійський

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Лекція "Ваші права, котики і поліція"

Що цікавого: На лекції разом з Masi Nayyem ми поговоримо про відповідальність за вживання наркотиків, а також дізнаємося більше про права людини під час затримання згідно Кримінального процесуального кодексу та Конституції України. Як поводитися у випадку, якщо вас зупинили представники поліції з метою обшуку? Як відповідати на поставлені запитання? Як уникнути безпідставних звинувачень? Відповіді на ці та інші питання розглянемо на лекції.

Коли: 12 липня 19:00

Де: Closer Art Center (вул. Нижньоюрківська, 31)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Політичне караоке у "Музеї виборчого трешу"

Що цікавого: Приходьте поспівати старих агітаційних пісень у наше караоке! Запрошуємо киян і гостей столиці відвідати караоке ̶ н̶а̶ ̶Ма̶й̶д̶а̶н̶і̶ у "музеї" виборчого трешу. Згадаємо ранню творчість Ані Лорак, Потапа і Насті Каменських, гурту "Гринджоли" та інших зірок української естради.

Коли: 13 липня 12.00

Де: вул. Володимирська, 2, 4 поверх

Скільки: 20 грн за вхід у музей, реєстрація на кароке

Більше інформації: Facebook

Фестиваль "МамаМоже"

Що цікавого: Фестиваль для активних і свідомих родин. У програмі: екологічне виховання у родині, розвиток креативності у дітей в домашніх умовах, інтерактивні заняття із заходів безпеки для дітей від Патрульної поліції Києва. Вас очікують цікаві лекції, майстер-класи, подарунки, смаколики, дитяча зона, фотозона, фотограф та багато іншого.

Коли: 14 липня 10.00

Де: Kacheli - простір сімейного відпочинку, ВДНГ (просп. Глушкова, 1)

Скільки: 40 грн Реєстрація

Більше інформації: Facebook

Прем'єра фільму "Окаянні дні" (реж. А. Юрченко)

Що цікавого: Українська прем'єра документального фільму режисера Артема Юрченка "Окаянні дні". Після показу відбудеться зустріч із режисером стрічки та її головним героєм.

Коли: 13 липня 19:00

Де: Кінотеатр ЛІРА

Скільки: 50 грн

Більше інформації: Facebook

День всиновлення котиків

Що цікавого: Шукаєте собі котика? Приходьте до Центру Кототерапії! Всі наші підопічні були врятовані з вулиці, обстежені, вакциновані і тепер шукають домівки. Мають паспорти та мікрочіпи.

Коли: 14 липня 15:00 - 18:00

Де: Центр Кототерапії (вул. Воздвиженська, 14)

Скільки: 100 грн на утримання котів

Більше інформації: Facebook

Феміністичний короткий метр

Що цікавого: Запрошуємо на перегляд серії феміністичних короткометражних фільмів режисерок з усього світу! Повний хронометраж близько 90 хвилин.

Коли: 13 липня 19:00

Де: КIНОХА (вул. Петропавлівська 34-А)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Тотально вільний мікрофон 3: поетичні читання у бібліотеці

Що цікавого: Давно не читали свої тексти на заходах? Начитались чужих віршів і хочете ними поділитись? Назбиралось кілька нових робіт, які треба "вигуляти"? Молодіжна бібліотека знову збирає людей на Тотально вільний мікрофон. Правила лишаються незмінними: кожен може прийти і прочитати ті вірші, які хоче прочитати. Свої, чужі - не важливо. Тематика - не важлива. Обмеження - відсутні. Але так само немає жодних обмежень на критику з боку слухачів, тому треба бути готовим відповідати за кожне прочитане слово.

Коли: 14 липня 15:00

Де: Читальна зала Молодіжної бібліотеки (вул. Льва Толстого, 49)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook