У Рубіжному відкрили містечко для навчання пошукових собак

«На відкритті рятувальники зі своїми чотирилапими вихованцями лабрадором-ретрівером Нобелем та бельгійською вівчаркою малінуа Тайлером демонстрували свої навички у пошуковій роботі та у слухняності й спритності. Усі присутні мали можливість побачити, що пошукові собаки дуже спокійні та орієнтовані на роботу з людьми, агресія у них майже відсутня», - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДСНС.

Службові собаки за кличками Нобель та Тайлер були передані Міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС України.

Спеціально для нових чотирилапих співробітників рятувальниками було збудовано містечко, де у комфортних умовах собаки будуть жити та проходити спеціальні тренування.

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Очільник рятувальників Луганщини Михайло Пшик зазначив, що собаки будуть виконувати завдання за призначенням для пошуку людей у природному середовищі, завалах зруйнованих будинків та споруд.