Вкрадений алабай через два роки повернувся додому

У Маріуполі пес, якого викрали два роки тому, повернувся до господарів.

Про це повідомляє Українська правда.

Маріупольський притулок "Щасливі тварини" опублікував відео зустрічі загубленого домашнього улюбленця з його сім’єю.

Алабай уже тривалий час перебував у притулку, проте забрати його ніхто не зголошувався.

Працівники "Щасливих тварин" шукали сім’ю для пса й розмістили оголошення у соцмережах. Пост про "безхатька" побачила жінка з Австралії. Вона поділилася сумною історією тварини зі своїми друзями з України, у яких два роки тому зник такий самий собака. Коли ці люди зайшли на сторінку "Щасливих тварин", то зрозуміли, що безталанний пес - це їхній загублений домашній улюбленець.

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Коли зустрілися, пес не одразу довірився людям, проте вже за мить не міг стримати щастя – впізнав господарів.

З’ясувалося, що Лорда викрали просто з двору. Весь цей час власники намагалися його знайти. Ця історія все-таки завершилася щасливо.