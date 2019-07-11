На американському автобані стався “грошовий дощ”

На автомагістралі 285 поблизу американського міста Атланта з інкасаторської броньованої вантажівки вилетіло близько 175 тис. доларів.

Про це йдеться у заяві поліції району Данвуді, повідомляє CNN.

“Екіпаж броньованого автомобіля повідомив, що у траспортного засобу відкрилися бокові двері під час руху й зсередини почали вилітати гроші на магістраль 285”, - повідомили поліцейські.

За оцінками інкасаторської компанії, загалом з автомобіля могло вилетіти близько 175 тисяч доларів США.

Як повідомляє CNN, коли на автобані почався “грошовий дощ”, більше 15 водіїв почали підбирати готівку.

Поліцейські й екіпаж інкасаторів змогли лише зібрати кілька сотень доларів.

Зазначається, що два доброзичливі водії, який назбирали разом 2600 доларів, їх пізніше привезли до райвідділу поліції. Решті водіям загрожує кримінальне переслідування за крадіжку чужого майна.