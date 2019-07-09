Кіноринок Les Arcs Industry Village починає приймати заявки на спільнокошт

Кіноринок Les Arcs Industry Village починає приймати заявки на спільнокошт

Укрінформ
Розпочався прийом заявок від європейських фільмів, що перебувають на стадії розвитку, на копродукційний ринок Les Arcs Industry Village.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Ринок є професійною секцією Міжнародного кінофестивалю в Лез-Арк, присвяченою незалежній європейській кіноіндустрії. Щороку Les Arcs збирає понад 650 кінопрофесіоналів з усього світу. Цьогоріч робота кіноринку триватиме з 14 по 17 грудня традиційно у гірськолижному курорті, розташованому в центрі Альп – Лез-Арк (Франція)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подати заявку можна онлайн до 6 вересня. До участі буде відібрано 20 проєктів, яким потрібні співпродюсери або інвестори, а також допомога в участі у міжнародних кінофестивалях. Продюсери відібраних проєктів матимуть змогу провести під час роботи кіноринку особисті зустрічі, взяти участь у конференціях та інших подіях фестивалю.

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Вимоги до проєктів: подається художній, анімаційний чи документальний фільм на етапі девелопменту з мінімальним хронометражем 70 хв; головний продюсер має бути європейцем; режисер повинен мати у своєму доробку хоча б один короткометражний фільм або значне досягнення в інших сферах мистецтва; продюсер має бути відкритим до залучення інших джерел фінансування.

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