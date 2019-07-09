Кіноринок Les Arcs Industry Village починає приймати заявки на спільнокошт

“Ринок є професійною секцією Міжнародного кінофестивалю в Лез-Арк, присвяченою незалежній європейській кіноіндустрії. Щороку Les Arcs збирає понад 650 кінопрофесіоналів з усього світу. Цьогоріч робота кіноринку триватиме з 14 по 17 грудня традиційно у гірськолижному курорті, розташованому в центрі Альп – Лез-Арк (Франція)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подати заявку можна онлайн до 6 вересня. До участі буде відібрано 20 проєктів, яким потрібні співпродюсери або інвестори, а також допомога в участі у міжнародних кінофестивалях. Продюсери відібраних проєктів матимуть змогу провести під час роботи кіноринку особисті зустрічі, взяти участь у конференціях та інших подіях фестивалю.

Вимоги до проєктів: подається художній, анімаційний чи документальний фільм на етапі девелопменту з мінімальним хронометражем 70 хв; головний продюсер має бути європейцем; режисер повинен мати у своєму доробку хоча б один короткометражний фільм або значне досягнення в інших сферах мистецтва; продюсер має бути відкритим до залучення інших джерел фінансування.