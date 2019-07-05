Український “Генделик” - в основній програмі британського кінофесту

“Фестиваль відбудеться 8 - 25 серпня в англійському місті Чичестер”, - інформують в агентстві.

Як зазначається, сценарій “Генделика” створено за мотивами оповідань відомого режисера, літератора та сценариста Олександра Столярова.

Це історія про сценариста Івана Герасимова, який через творчу кризу не здає вчасно сценарій фільму. Гонорар витрачений, і замовник – кримінальний авторитет – погрожує йому вбивством. Сценарист змушений тікати. Він потрапляє до різних загадкових місць. Урешті опиняється в кафе “Перехрестя”, що перебуває поза часом і простором. У цьому кафе Іван зустрічає дивних людей, які допомагають йому розібратися в собі і зрозуміти, що для того, аби мати майбутнє, треба залишити тягар спогадів у минулому.

Проєкт стрічки “Генделик” став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 5 млн 284 тис. 175 грн при загальній вартості виробництва фільму 9 млн 375 грн.

Спродюсували фільм Дмитро Овечкін та Юрій Будяк (студія “Золоте Руно”) .

Нещодавно фільм узяв участь в основній конкурсній програмі Ізраїльського кінофестивалю Near Nazareth Festival.