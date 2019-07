Uber запустить два спецмаршрути під час Atlas Weekend

З 9 по 14 липня 2019 року компанія Uber запустить два спеціальні маршрути Atlas Festival - Бессарабка і Atlas Festival - Лівий берег під час фестивалю Atlas Weekend у Києві.

Про це Укрінформу повідомили в представництві Uber в Україні.

"Два спеціальні маршрути UberShuttle з'єднають фестиваль Atlas Weekend з Бессарабкою і Лівим берегом. З 9 по 14 липня, з 23:00 до 5:00 гості фестивалю зможуть використовувати спеціальну опцію в додатку UberShuttle by Atlas, а точка посадки буде розташована в місці проведення фестивалю", - йдеться в повідомленні.

Для гостей фестивалю будуть доступні два спеціальні маршрути - Atlas Festival - Бессарабка (з 9 по 14 липня) і Atlas Festival - Лівий берег (з 12 по 14 липня). Кожна поїздка на маршруті матиме фіксовану вартість - 20 грн і автобуси від Uber курсуватимуть без зупинок до кінцевого пункту призначення.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в дні проведення фестивалю Atlas Weekend наземний транспорт і метро працюватимуть на годину довше.

Як повідомлялось, Atlas Weekend проходитиме на ВДНГ з 9 до 14 липня 2019 року. Серед вже оголошених учасників - The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, "Сплін", Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, Tom Walker, Tom Odell, The Subways, The Vaccines, Noisia, Bhad Bhabie, Dub FX, Netta, The Hardkiss , Our Last Night, Little Big і багато інших.