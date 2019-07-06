В український прокат виходить сімейний фільм “Зоопарк”

В український прокат 11 липня виходить сімейний пригодницький фільм “Зоопарк” із програми фестивалю “Чілдрен Кінофест”.

Про це повідомляє кінокомпанія Артхаус Трафік.

“Фільм заснований на реальній історії, яка сталася у Північній Ірландії під час Другої світової війни у 1941 році. Юний Том і його друзі з усіх сил намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста – він опинився під ударами німецьких бомбардувальників. “Зоопарк” – зворушлива історія дружби і порятунку слоненяти Бакстера. Зйомки проходили у реальному зоопарку Белфаста”, - йдеться в повідомленні.

Головні ролі у фільмі Коліна МакАйвора виконали зірки британського кіно – Арт Паркінсон, який зіграв Рікона Старка у “Грі престолів”, Пенелопа Вілтон з “Абатства Даунтон” та Тобі Джонс (“Шпигун, вийди геть!”, “Голодні ігри”).

Як зазначається, на міжнародному кінофестивалю у Сіетлі “Зоопарк” удостоївся премії Films4Families, яка присуджується молодіжним журі.

В Україні фільм був уперше показаний на фестивалі для дітей і підлітків “Чілдрен Кінофест”, де за підсумками глядацького голосування посів третє місце.