Кінолипень: Гамлет савани, femme fatale КДБ і злочинний філософ

Про кіношний та фестивальний розклади місяця, в якому – і одна з головних подій вітчизняного кінороку

Персонажі липневого кінорепертуару змушені діяти в умовах, які не лише цілком суперечать їхньому способу життя, але і загрожують їм загибеллю – і сповнені рішучості виступити на захист свого життя і своєї людської гідності, а також звичної їм і дорогої реальності.

З 11 ЛИПНЯ

Зоопарк / Zoo

У дні, коли відомий нам світ, здається, ось-ось загине у вирі політичного катаклізму, коли смертельна небезпека загрожує нам і усім, кого ми любимо і знаємо, хто здатний думати про тварин, безвинних жертв людської жорстокості та божевілля? Подібним людям присвячена стрічка ірландського режисера Коліна МакАйвора, яка отримала, серед інших нагород, приз як кращий сімейний фільм на МКФ у Сіетлі і приз як кращий фільм для дітей у швейцарській Беллінзоні.

Заснована на реальних подіях, картина оповідає про кількох жителів Белфаста, які під час варварських нальотів люфтваффе об'єднали зусилля, щоб врятувати мешканців міського зоопарку.

В Україні «Зоопарк» був вперше показаний в рамках конкурсної програми «Чілдрен кінофест», де за результатами глядацького голосування отримав третє місце.

З 18 ЛИПНЯ

Падіння американської імперії / La chute de l'empire américain

Трагікомедія одного з найавторитетніших режисерів Канади Дені Аркана нагадує про його популярну стрічку 1986-го року «Занепад американської імперії». Якщо у знятому тридцять років тому фільмі розповідь зводилася до застільної балаканини та альковних інтриг, що свідчило про інтелектуальне безсилля та душевну порожнечу університетської еліти, нова стрічка побудована на кримінальному сюжеті. Головний герой, який теж є представником університетських кіл, працює над дисертацією про німецьку класичну філософію, випадково стає володарем сумки, набитої пачками банкнот, які належать злочинному угрупованню. Його прихильність моральним імперативам і звична боязкість вступають у конфлікт з розпачливою жадобою змін, тоді як на слід зниклих мільйонів виходять не лише поліцейські, але й бандити.

Критики називають фільм, що отримав приз ФІПРЕССІ на МКФ у Вальядоліді, кращим фільмом Аркана за останнє десятиліття.

Анна / Anna

Ще один видатний режисер Люк Бессон, який довгий час не дуже радував своїх шанувальників, звернувся до своєї стрічки 30-річної давності. «Анна» сприймається як рімейк «Нікіти», що вийшла на екрани у 1990-му році. Якщо юну уголовницу Нікіту брали в оборот французькі спецслужби, Анну (Саша Лусс) залучають до завдань особливої важливості і складності представники радянських органів (події відбуваються у другій половині 80-х). Як і героїня оригінального фільму, Анна потрапляє до в'язниці після невдалої спроби пограбування, куди до неї приїжджає офіцер КДБ, який пропонує офіційне прощення всіх гріхів і можливість доблесної служби батьківщині. Анна погоджується стати вбивцею в ім'я інтересів державної безпеки і, пройшовши відповідну підготовку, приступає до знищення тих, на кого керівництво вказує їй як на ворогів народу.

Якоїсь миті виконання патріотичного обов'язку стає для героїні нестерпним, і тоді вона вирішує стати на пропозицію агентів ЦРУ, які обіцяють в обмін на деякі послуги допомогти їй вийти з рядів КДБ.

Авторський рімейк Люка Бессона став вже п'ятою версією «Нікіти», до цього найбільш відомим був варіант Джона Бедема «Повернення немає».

Ізоляція / Abgeschnitten

Назву нового фільму німецького режисера Крістіана Альварта, відомого за стрічками «Антитіла» та «Пандорум», можна також перекласти як «Відрізаний», що цілком відповідає темі як твору, так і його стилістичним особливостям. В ізоляції знаходиться судмедексперт (Моріц Бляйбтрой), чию доньку викрав нещадний серійний вбивця (Ларс Айдингер), який грає з героєм в кішки-мишки – заборонивши йому зв'язуватися з поліцією, він залишає йому підказки – де шукати дівчину – в спотворених трупах. Мимовільною учасницею жахливого квесту стає молода художниця (Ясна Фріці Бауер, яка отримала за цю роль номінацію на престижну національну премію «Юпітер»). Вона знаходить тіло однієї з жертв маніяка на острові, відрізаному від цивілізації стихійним лихом.

Фото: kinoafisha

Стрічка поставлена за однойменним романом Себастьяна Фітцека і Міхаеля Тсокоса, нещодавно виданому в українському перекладі.

Король Лев / The Lion King

Через 25 років після прем'єри «Короля Лева» Роджера Аллерса і Роба Мінкоффа, який з прокатними зборами без малого мільярд доларів став найкасовішим мальованим анімаційним фільмом в історії, на екрани виходить його рімейк, який став продовженням масштабного проекту Walt Disney Pictures з перезйомки популярних мультфільмів засобами ігрового кіно. Втім, образи героїв стрічки створені завдяки технології моушен капчер і іншим цифровим засобам, тому фільм, ймовірно, варто віднести до комп'ютерної анімації.

Постановником виступив Джон Фавро, який три роки тому зробив перший з подібних рімейків, «Книгу джунглів», створений з використанням аналогічних технологій. «Книга джунглів» стала настільки успішною (збори 960 з гаком мільйонів доларів), що Фавро доручили бути режисером сиквелу, але заради створення «Короля Лева» роботу над «Книгою джунглів-2» відклали.

За сюжетом «Король Лев» Фавро ідентичний оригінальній стрічці (і дуже нагадує перипетії «Гамлета» Вільяма Шекспіра). Після вбивства правителя савани льва Муфаси його підступним братом, син Муфаси Сімба, який знайшов притулок у вигнанні, намагається вижити в пустельних ворожих землях. Змужнівши, він повертається в рідні краї, щоб, натхненний привидом батька, вступити в бій з узурпатором.

ФЕСТИВАЛІ МІСЯЦЯ

Після драматичних подій, які перервали роботу кінотеатру «Київ», зірваний фестиваль «Тиждень швейцарського кіно» перенесено до кінотеатра «Жовтень», де він пройде з 4-го липня. У програму увійшли чотири повнометражні стрічки, які стали найбільш значимими зразками швейцарської кінематографії останніх років, включно із «Щасливим Лазарем» Аліче Рорвахер, який отримав приз за кращий сценарій на Канському МКФ. Фільм розповідає про долю праведника в людському суспільстві.

Повна програма розміщена на сайті компанії «Артхаус трафік», яка організувала захід.

З 12-го по 20-е липня пройде Десятий Одеський міжнародний кінофестиваль – одна з найголовніших подій вітчизняного кінороку, головний майданчик для прем'єр українських фільмів.

Як завжди, «Укрінформ» буде вести докладний фестивальний щоденник, в якому ми познайомимо читачів з конкурсними програмами і найбільш значимими позаконкурсними показами.

Програма представлена на сайті ОМКФ.

Олександр Гусєв. Київ