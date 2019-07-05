Говоримо з актором театру і кіно Михайлом Кукуюком

З початку року за його участю відбулося дві гучні прем’єри: касова кінопрем’єра комедії «Свінгери-2» та вистава «ГолохвастОFF»

На своєму акторському рахунку Михайло Кукуюк має понад вісімдесят кінопроектів і помітних ролей в театрі.

Ми поговорили з ним про те, як так сталося, що роль сучасного Голохвастова грає брутальний лисий хіпстер, чому в театрі і кіно неприйнятно вживання матюків, та чи справді найкращий антидепресант – це Чехов, а не різноманітні мотиватори в Інтернеті.

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