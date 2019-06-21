Говоримо з Анатолієм Хостікоєвим про великі та маленькі вагони

Гість розповів нам про своє ставлення до жінок, дружбу з Богданом Бенюком і як з’явився вагон зі «Швейка».

На сцені національного театру імені Івана Франка з аншлагом пройшов 190-й показ легендарної вистави «Швейк». Ми зустрілися з виконавцем однієї з двох головних ролей – видатним актором Анатолієм Хостікоєвим просто за театральними лаштунками, безпосередньо, коли монтувалися декорації до ювілейного показу. Робітники сцени перемовлялися, стукали інструментом, лаштували справжній залізничний вагон, а ми тим часом дізналися у пана Анатолія, чому вже понад 20 років незмінний їхній дует з Богданом Бенюком збирає повні зали.