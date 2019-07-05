У Британії знайшли архівне інтерв’ю із найзагадковішим художником Бенксі - ЗМІ

У Великій Британії в одному з архівних відео знайшли ймовірне інтерв’ю із найвідомішим та найзагадковішим графіті-художником Бенксі.

Про це повідомляє The Guardian.

«Інтерв'ю було знято до невловимого виходу художника на виставці Turf War 2003 у Лондоні, де зображено людину (ймовірно Бенксі – ред.), чиє обличчя частково закрито бейсболкою та футболкою», - йдеться у повідомленні.

У двохвилинному репортажі кореспондента ITV London Хейга Гордона герой сюжету говорить всього 35 секунд.

"Я маскуюся, тому що ви не можете бути автором графіті, а потім виходити на публіку. Ці дві речі не зовсім сумісні", - сказав він.

Також у сюжеті показано, як чоловік малює на стіні зображення чорної комахи і роботу з дитиною, яка складає з кубиків фразу «Kill more». Згодом їх авторство припишуть Бенксі.

Як зазначається, відео транслювали по телебаченню, однак потім воно було забуте, поки репортер ITV London з Брістоля Роберт Мерфі не знайшов його, досліджуючи особистість Бенксі.

Фото: ITV News/PA