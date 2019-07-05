Скульптуру фараона Тутанхамона продали з аукціону за $6 мільйонів

Кварцитова скульптура голови фараона Тутанхамона була продана з аукціону у Лондоні за майже 6 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Невідомий здійснив покупку на аукціоні Christie’s 4 липня. 28,5-сантиметрова скульптура обійшлася йому у 5 970 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, продаж відбувся попри вимогу Єгипту повернути йому скульптуру. Біля будинку аукціонів близько 20 протестувальників стояли з плакатами «Єгипетська історія – не для продажу».

Міністерство у справах старожитностей Єгипту заявило, що наступного тижня на надзвичайній нараді обговорить свої подальші дії.

«Єгипетський уряд зробить усі необхідні кроки для відновлення єгипетських старожитностей, які були нелегально вивезені з країни», – наголосили в міністерстві.

Раніше, у червні, відомство вимагало від будинку Christie’s та ЮНЕСКО скасувати аукціон і наголошувало, що скульптуру, найімовірніше, викрали.

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У Christie’s зазначили, що у 1985 році скульптуру Тутанхамона купив дилер із німецького Мюнхена Гайнц Герцер. До цього, у 1973-1974 роках, статую купив австрійський дилер Джозеф Мессіна. Ще раніше, до 1960-х, як вважається, скульптурою володів німецький принц Вільгельм фон Турн-унд-Таксіс, заявили представники аукціону.

Фото: Christies