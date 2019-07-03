У Єгипті біля найстарішої піраміди знайшли десятки мумій

“Польські археологи, які працюють у Єгипті, знайшли десятки мумій віком понад дві тисячі років”, - йдеться у повідомленні.

Їх було знайдено у великому некрополі в Саккарі, неподалік від найстарішої у світі піраміди Джосера, побудованої приблизно у 27 р. до н.е.

Археологічні розкопки у Єгипті / Фото: K. Kuraszkiewicz, Charles J. Sharp, J. Dąbrowski, PCMA

За словами голови місії з Варшавського університету з Середземної археології Каміля Курашкевіча, більшість зі знайдених протягом минулого року мумій були забальзамовані, загорнуті в пов'язки і поховані просто в ямах.

Водночас вони погано збереглися, адже перебували увесь цей час у дерев'яних трунах.

Курашкевіч додав, що його увагу привернули прикраси на одній із дерев'яних домовин, у якій була похована мумія, тому що на кришці була намальована імітація ієрогліфічного напису.

Однак, на його думку, митець, який це намалював, не вмів читати, і тільки хотів спробувати намалювати щось нове.