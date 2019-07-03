У Калуші влаштують забіг на підборах

У місті Калуш Івано-Франківської області на День міста, який святкуватимуть13-14 липня, влаштують забіг на підборах висотою не менше 6 см.

Про це повідомляє Калуш FM.

«13-14 липня у Калуші проходитимуть заходи з нагоди святкування Дня міста, яке вимушено перенесли через надзвичайну ситуацію з підтопленням у травні. Організаційний комітет уже узгодив план заходів. Так, новинкою буде забіг на шпильках», - йдеться в повідомленні.

За інформацією, забіг на підборах проходитиме 13 липня на площі Героїв, дистанція забігу - 100 м. Головна умова - висота підборів має бути не менша 6 сантиметрів.

Усі учасниці забігу отримають футболки з логотипом Калуша, а переможниця – приз, але який організатори поки не розголошують.

Як повідомлялося, на День міста у Калуші відбудуться Богатирські ігри та фестиваль «Повір у себе». Очікують, що виступить «KAZKA», Tayanа , «НеАнгели», Ivan NAVI і «Кому Вниз».

Фото: pixabay