На Одеському МКФ покажуть фільми-учасники Канн, Венеції та Берліна

У секції “Гала-прем'єри” 10 ОМКФ покажуть фільми-учасники основних конкурсних програм Берлінського, Венеціанського та Каннського кінофестивалів.

Окрім того, покажуть і фільм-відкриття 72 Каннського кінофестивалю “Мертві не помирають” Джима Джармуша, повідомляє пресслужба фестивалю.

“Фільм-відкриття цьогорічного Каннського кінофестивалю – “Мертві не помирають” – ексклюзивно покажуть в межах 10-го ювілейного ОМКФ. За сюжетом фільму, із сонливим маленьким містечком Сентервіль щось не гаразд. Ніхто не знає чому, науковці стурбовані. Нікому так і не вдається передбачити найбільш дивної і небезпечної чуми, яка згодом впаде на Сентервіль: мерці встануть із могил та нападатимуть і гризтимуть живих. Жителям містечка доведеться боротися за власне виживання. У фільмі зіграли такі відомі актори, як Білл Мюррей, Адам Драйвер,Тільда Свінтон, Хлоя Севіньї”, - ідеться в повідомленні.

Режисер стрічки Джим Джармуш здобув Ґран-прі Каннського кінофестивалю 2005 року за фільм “Зламані квіти”. Як музикант Джармуш створював музику для своїх фільмів та записав два альбоми спільно з Йозефом ван Віссемом.

На ювілейному ОМКФ відбудеться прем’єрний показ стрічки “Оленяча шкіра” режисера Кантена Дюпйо. 44-річний Жорж стає одержимим купівлею дизайнерської замшевої куртки, про яку давно мріяв. Ця одержимість змусить його порвати з одноманітним життям у передмісті, спустити всі заощадження і навіть зважитися на злочин. Головну роль у фільмі зіграв оскароносний французький актор Жан Дюжарден. “Оленяча шкіра” - це фільм-відкриття Двотижневика режисерів Каннського кінофестивалю 2019 року.

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“Маленька червона сукня” британського режисера Пітера Стрікленда — про сукню, що стоїть у вітрині. Вона неймовірно красива й ідеально личить кожній, хто її приміряє. Вона робить бажаною, але у сукні є ціна і не кожна зможе її заплатити… Фільм знятий у стилі культового італійського режисера Даріо Ардженто. Стрічка потрапила до основного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні 2018 року.

Стрічка німецького режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка “Робота без авторства” розповідає історію молодого студента-митця Курта, який закохується в однокурсницю Еллі. Її батько – відомий лікар професор Зеебанд – прикро вражений вибором доньки і заприсягається покласти край їхнім стосункам. Вони й гадки не мають про те, що їхні життя уже пов’язані жахливим злочином, що його скоїв Зеебанд кілька десятиліть тому. Фільм потрапив до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю 2018 року. Крім цього, був представлений у двох номінаціях на цьогорічній премії “Оскар” (Найкращий фільм іноземною мовою та Найкраща операторська робота).

Фільм Кена Лоуча “Вас не було на місці” - про Рікі, який бореться з боргами від часу фінансової кризи 2008 року. Нагода здобути для себе трішки свободи з’являється з новеньким блискучим фургоном і можливістю оформити франшизу та працювати на себе в службі доставки. Це складна робота, але й домашня праця його дружини нічим не легша. Сім’я тримається міцно, але коли обох тягне в різні боки, все от-от може зламатися. Фільм увійшов до основного конкурсу Каннського кінофестивалю 2019 року.

“Золота рукавичка” – фільм режисера Фатіха Акіна – про гамбурзький район Санкт-Паулі в 1970-ті. На перший погляд, Фриц “Фіте” Гонка – жалісний невдаха. Чоловік із понівеченим обличчям щоночі пиячить у забігайлівці “Золота рукавичка” і упадає за самотніми жінками. Ніхто з її завсідників навіть не підозрює, що на позір сумирний Фіте насправді є маніяком. Фільм був представлений в основному конкурсі Берлінале 2019 року.

Історію зіркового злету та безславного падіння титана кіно Гарві Вайнштейна можна буде переглянути у фільмі “Вайнштейн” британської режисерки Урсули Макфарлен. Її документальний доробок демонструє вміння переконливого і привабливого спостереження за персонажами, що поєднується із захопливою оповіддю та візуальною витонченістю. Вона чотири рази номінувалася на премію BAFTA, а також має низку нагород та номінацій на премії Ґрірсона, Broadcast і Королівської спілки телебачення. Стрічка “Вайнштейн” проливає світло на те, як славнозвісний продюсер здобув та упродовж десятиліть послуговувався величезною владою. Колишні співробітники, однокурсники та журналісти розмірковують щодо сприйняття Вайнштейна публікою як провидця, водночас докладно описуючи його нещадні спроби втримати владу після скандалу, що трапився з ним.

10-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 12 -20 липня.

Головне фото: фільм "Мертві не помирають" (2019)