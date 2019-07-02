Твоя Країна FEST: у Скадовську під час концерту пролунало освідчення у коханні

У Скадовську під час концерту, що відбувся у межах Другого всеукраїнського музичного фестивалю "Твоя Країна FEST", військовослужбовець освідчився у коханні своїй дівчині і вона прийняла каблучку для заручин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила радниця міністра інформаційної політики України Марина Соботюк.

"Це було дуже зворушливо. Військовослужбовець Сергій підійшов до Фоми (Сергія Фоменка, лідера гурту "Мандри", креативного директора фесту "Твоя Країна FEST" - ред.) і сказав, що його кохана не вірить у його зізнання. Тоді Фома запропонував зізнатися публічно", - розповіла Соботюк.

Концерт у Скадовську відбувався на міському пляжі – момент освідчення в коханні зафільмували. Видно як хлопець стає на коліна перед коханою освідчується їй і у відповідь чує "Так!". Після цього закоханий одягає їй каблучку під схвальні оплески та вигуки глядачів та учасників фестивалю.

Як раніше повідомляв Укрінформ, "Твоя країна FEST" 1 липня завітав до курортного Скадовська.