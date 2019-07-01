“Паразитів” привезуть на Одеський кінофестиваль

Фільм “Паразити”, що став переможцем 72-го Каннського кінофестивалю, покажуть у позаконкурсній програмі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться 12 - 20 липня.

Про це повідомляє прес-служба ОМКФ.

“Фільм “Паразити” південнокорейського режисера Пон Джун Хо став чи не найобговорюванішою стрічкою 72-го Каннського кінофестивалю і отримав там “Золоту пальмову гілку”. Після показу глядачі влаштували фільму 15-хвилинну стоячу овацію. Фільм також отримав найвищу оцінку в традиційному рейтингу кінопреси від журналу Screen Daily. Українська прем’єра трагікомедійного трилера відбудеться на ювілейному 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі у програмі “Фестиваль Фестивалів”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "Паразити" – це соціальна драма з сюрреалістичним сюжетом, який при цьому є досить правдоподібним.

Стрічка описує життя сім’ї аферистів, які хочуть нажитися на заможних людях. За сюжетом, сім'я Кі Тека живе в напівпідвалі і перебивається мізерними заробітками, збираючи упаковки з-під піци. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. За допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена. Справивши гарне враження, старший син дізнається про ще одну відкриту вакансію, і у нього з'являється план з працевлаштування сестри.

Як охарактеризував свій фільм сам режисер, це “комедія без клоунів і трагедія без злодіїв”. Через сатиру та гротеск Пон Джун Хо піднімає важливі теми взаємозалежності між нижчою і вищою соціальними верствами суспільства.

Пон Джун Хо вважається одним з найкращих сучасних кінорежисерів не лише у Кореї, а й у світі. На його рахунку 7 повнометражних фільмів, які були відзначені номінаціями та нагородами на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах та Сан-Себастьяні. Зокрема, його стрічка “Окча” була номінована на “Золоту пальмову гілку” у 2017 році, а у бойовику-антиутопії “Крізь сніг” знялися у головних ролях Тільда Свінтон та Кріс Еванс.

У широкий український прокат трагікомедію “Паразити” 1 серпня випустить кінокомпанія “Артхаус Трафік”.