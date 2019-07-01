В Іраку на дні водосховища знайшли палац, якому більше 3000 років

3400-літній палац часів держави Міттані виявили на території водосховища в Курдистані після того, як рівень води сильно впав через посуху.

Руїни палацу були покриті водами Тигра в водосховищі Мосул, коли низькі рівні води оголили стіни з глиняної цегли, пише The History Blog .

Розкопками на цьому місці зайнялися археологи з німецького Університету Тюбінгена і Організації археології Курдистану (KAO) у співпраці з Управлінням старожитностей Духок. Район був затоплений з тих пір, як в 1980-х роках була побудована гребля Мосул, що робило майже неможливим проведення археологічних досліджень.

Археологи знали, що в цій місцевості було місто імперії Міттані, тому що відступаючі води в 2010 році оголили кілька артефактів, в тому числі клинописну табличку Міттані і фрагменти червоних і синіх настінних розписів, але вони не змогли в повній мірі вивчити це місце. Посуха дала команді можливість вперше розкопати регіон Кемун.

Палац з видом на долину Тигра був побудований на терасі над річкою. Східний берег Тигра знаходився приблизно за 25 м від його стін. Масивна цегляна тераса з глини була побудована на західній стороні палацу як свого роду гігантська підпірна стіна, щоб тримати величну будівлю стабільною на похилому березі річки.

Як повідомляє Івана Пуліж з Тюбінгенського інституту стародавніх близькосхідних досліджень (IANES), вченим вдалося знайти ретельно спроектовану будівлю з масивними внутрішніми цегляними стінами товщиною до двох метрів. Вона каже, що деякі стіни мають висоту більше двох метрів, а в деяких кімнатах стіни оштукатурені.

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"Ми також знайшли залишки настінних розписів яскравих відтінків червоного і синього. У другому тисячолітті до н.е. фрески були, ймовірно, характерною рисою палаців на Стародавньому Близькому Сході, але ми рідко знаходимо їх такими, що збереглися. Так що відкриття настінних розписів тут - це археологічна сенсація", - підкреслила Івана Пуліж.

Руїни палацу збереглися до висоти близько семи метрів. За словами Пуліж, дві фази використання чітко видно, що вказує на те, що будівля використовувалася дуже довгий час.

Усередині палацу команда визначила кілька кімнат і частково розкопала вісім з них. Також вони виявили великі обпалені цеглини, які використовувалися в якості плит перекриття. Десять клинописних табличок держави Міттані в даний час переводяться і вивчаються філологом докторкою Бетіною Файст в Гейдельберзі. Знахідки вказують на те, що місто існувало не менше 400 років.

Фото і відео з сайту thehistoryblog.com