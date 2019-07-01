У гей-прайді в Нью-Йорку вперше бере участь українська колона

У Нью-Йорку група українців уперше бере участь у всесвітньому гей-прайді окремою колонною - разом із представниками ЛГБТ-спільноти Грузії.

Про це повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу.

“У нас давно була ідея української колони, і цього року ми зрозуміли, що маємо достатньо людей”, - розповів Дмитро Пічахчі, один з учасників організації Proud Ukraine, яка зібрала українську колону на всесвітній гей-прайд.

За його словами, в українській колоні П'ятою авеню крокуватимуть близько 50 осіб, хоча спочатку організатори розраховували на 20-30 учасників. Для української ЛГБТ-спільноти було принципово йти окремо від решти країн пострадянського простору, окрім Грузії.

Українська колона на гей-прайді в Нью-Йорку / Фото: Георгій Тихий, Укрінформ

“2016 року я вперше пройшов у прайді у Нью-Йорку у складі колони пострадянських країн. Були різні країни. Але стояти під російським прапором для мене неприпустимо”, - пояснив Пічахчі.

Він зауважив, що всі українці - учасники акції залишаються патріотами своєї країни: "Ми не можемо ходити під прапорами агресора".

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня в Нью-Йорку розпочався всесвітній гей-прайд-2019, яким завершується місяць боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Цьогоріч також відзначається п’ятдесята річниця “Стоунвольського повстання”. 1969 року відбувся поліцейський рейд у барі “Стоунволл Інн” у Нью-Йорку, де традиційно збиралися гомосексуали. Свавілля поліції викликало протести, які започаткували рух за рівні права сексуальних меншин у США.

Нагадаємо, у 23 червня у столиці України пройшов Марш рівності "КиївПрайд 2019". Організатори заявили, що у ньому взяли участь більше 8 тисяч осіб.