Любовні листи Азнавура виставили на аукціон

Листи відомого французького шансоньє Шарля Азнавура до своєї коханої, написані в кінці п'ятдесятих - початку шістдесятих років ХХ століття, виставили на аукціон.

Торги проходили в аукціонному домі «Корнет де Сан-Сір», повідомляє RFI.

"До початку торгів ці листи були представлені широкій публіці у виставковому залі аукціонного будинку протягом трьох днів. ... Самі листи, які показують вперше, можуть ще стати основою для публікації нової біографії артиста", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про 42 листи, 9 листівок і 9 телеграм, які Азнавур писав Клод Массіа протягом 8 років. Вони зустрілися в 1958 році. Між 34-річним співаком, який ставав популярним, і 20-річною дівчиною почався роман. Азнавуру часто доводилося виїжджати на гастролі, і тоді він писав коханій проникливі листи - з Венеції, Афін, Ріо, Москви, Монреаля, Рима, Нью-Йорка ...

Як наголошується, в посланнях відображено не тільки особисте життя Азнавура, а й історія створення його пісень.

Уже після смерті артиста на аукціоні виставлялися речі, що належали йому, такі як картини і скульптури з його колекції. Але особисте листування Азнавура вперше продають на аукціоні.

«Листи дуже особисті, в них видно всю свіжість молодого кохання, видно роль, яку відігравала Клод Массіа в його житті. Потім співак стає настільки відомим, що багато хто забуває про цей період його життя. Це, якщо так можна висловитися, Азнавур до того, як він став Азнавуром », - зазначив аукціоніст Олів'є Девер.

За його словами, листи дотепер належали Клод Массіа. Вона вирішила з ними розлучитися, тому що «це історія її молодості, яка для неї більше нічого не означає», сказав Девер. Він запевняє, що сім'я Азнавура дала свою згоду на продаж його особистих листів.

Як повідомляв Укрінформ, французький шансоньє вірменського походження, композитор і поет Шарль Азнавур помер 1 жовтня 2018 року. За своє життя він написав понад 1000 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав більше ніж 200 млн дисків.

Фото: RFI/ А.Makarova