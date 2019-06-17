Аукціонний дім Sotheby’s продали за $3,7 мільярда

Аукціонний дім Sotheby’s продали за 3,7 млрд доларів французько-ізраїльському мільярдеру Патріку Драгі.

Про це йдеться на сайті Sotheby’s.

“Сьогодні Sotheby’s повідомила, що підписала остаточну угоду про злиття й поглинання з компанією BidFair USA, яка повністю належить власнику телекомунікаційної групи та відомому шанувальнику мистецтва Патріку Драї”, - йдеться у прес-релізі.

В аукціонному домі додали, що згідно з умовами договору кожен власник акцій отримає готівкою 57 доларів за акцію, і таким чином загальна вартість продажу буде становити 3,7 мільярда доларів.

Як відомо, Sotheby’s є четвертим найстарішим аукціонним домом у світі. Разом із аукціонним домом Christie's займає приблизно 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату, предметів мистецтва тощо.