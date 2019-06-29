Деякі предки крокодилів могли бути травоїдними

Вчені з Університету Юти дійшли висновку, що деякі древні "родичі" крокодилів могли бути травоїдними.

Матеріал про їх роботу опублікований в журналі Current Biology, повідомляє портал "Популярна механіка".

"Усі крокодили, що живуть сьогодні - хижаки, які мають конічні зуби з досить простою будовою. Однак, у їхніх давніх родичів морфологія зубів була набагато більш різноманітною, що може вказувати на те, що серед них були не тільки хижаки, але і, наприклад, травоїдні тварини ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фахівці вивчили КТ-скани 146 зубів 16 вимерлих груп крокодиломорфів (до яких належать сучасні крокодили і їх стародавні родичі). Вчені порівняли зуби стародавніх крокодиломорфів із зубами сучасних рептилій і виявили, що деякі з скам'янілих зубів, судячи з будови, могли належати травоїдним особинам.

Крім того, на основі аналізу зубів дослідники виявили, що серед крокодиломорфів були всеїдні, комахоїдні тварини, а також дурофаги (так називаються тварини, які харчуються в основному тваринами з твердою раковиною або екзоскелетом).

Вчені розрахували, що серед крокодиломорфів як мінімум тричі виникали лінії травоїдних рептилій, а можливо, що дані лінії з'являлися навіть шість разів.

Фото: JORGE GONZALEZ, cell.com