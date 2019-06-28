У Києві відкрили "зірку" Сеїтаблаєва

У Києві на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver відбулося урочисте відкриття зірки та актора і режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеїтаблаєва.

Зірку відкрили 27 червня, повідомляє Кримський дім у Facebook.

«Я вдячний глядачам, адже їх увага до нас – це головне, це фундамент того, що відбувається навколо. Дякую, ми працюємо задля вас. Для мене це особлива честь і я дякую вам за увагу та емоції моєї родини. Для тих, хто зараз в Криму - це ще одне свідчення того, що тут в Україні, під час війни, не забувають про культуру, не забувають про людей, які намагаються щось робити тут на території кіно і театру. Це надзвичайна підтримка», - заявив Сеїтблаєв.

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Також він зазначив, що на "Площі зірок" заслуговують бути військовополонені моряки, кримські татари та Олег Сенцов.