Укрпошта випустила марку з гаслом «Слава Україні!»

Укрпошта до Дня Конституції випустила поштову марку з національним гаслом «Слава Україні!».

На київському головпоштамті 27 червня відбулося її погашення спеціальним поштовим штемпелем із написом «Слава Україні! Героям Слава!», повідомляє пресслужба компанії.

"«Слава Україні!» - національне гасло і символ боротьби за незалежність, яку ми зараз продовжуємо відстоювати. Випуском цієї поштової марки ми ще раз підкреслюємо цілісність країни та нагадуємо усім, як виглядає справжня, неподільна Україна", - сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як зазначається, марка виготовлена у формі карти України на самоклеючому папері. На марці та конверті використано авторський шрифт, спеціально розроблений для цього випуску Ольгою Верменич.

Марку з національним гаслом «Слава Україні!» можна придбати у спеціалізованих точках продажу філателістичної продукції або в інтернет-магазині Укрпошти. Номінальна її вартість позначена літерою V і еквівалентна 8 грн.

Тираж марки - 100 тисяч примірників.