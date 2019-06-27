Нацопера завершить сезон балетами Чайковського і грандіозним гала-концертом

Національна опера України завершить у першій декаді липня 151-ий театральний сезон балетами П.Чайковського, виставою за участю української зірки світової оперної сцени Людмилою Монастирською і грандіозним гала-концертом.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі театру.

"Прощаючись зі своїми шанувальниками до наступного сезону, театр подарує два казкові балети П. Чайковського «Лебедине озеро» та «Спляча красуня», а у рамках проєкту «Українські оперні зірки у світі» - зустріч з улюбленицею публіки Людмилою Монастирською. І, за традицією, представить заключний гала-концерт, в якому будуть показані найкращі фрагменти з опер і балетів у виконанні солістів, хору і оркестру Національної опери", - йдеться у повідомленні.

Балет «Лебедине озеро» запланований на 2 липня. У Національній опері України вистава іде у двох сценічних редакціях - Валерія Ковтуна (1986 р.) та Анатолія Шекери (1995 р.)

На відміну від постановки Маріуса Петіпа 1895 року, яка стала канонічною, а його балерина-лебідь - символом балету, відомий український балетмейстер Анатолій Шекера зробив акценти на іншому. Його постановка - це в першу чергу чоловічий балет з добре прописаною темою героїзму, втіленням якого став Зігфрід.

У головних партіях: Катерина Алаєва (Одетта-Оділія), Микита Сухоруков (Принц Зігфрід), Максим Білокриницький (Ротбард, злий геній), Сергій Литвиненко (Наставник принца), Людмила Мельник (Володарна принцеса).

Опера «Норма» В. Белліні, прем'єра якої в Національній опері України відбулася у 2007 році, у репертуар включена 3 липня. Що стосується виконавців головних партій, то майже щоразу в «Нормі» столичні глядачі мають можливість почути кращих запрошених солістів завдяки проєкту «Українські оперні зірки у світі», який ініціював головний режисер театру Анатолій Солов'яненко. Цього разу в рамках проєкту на шанувальників чекає зустріч з Людмилою Монастирською в ролі Норми. Інші головні партії виконують Сергій Пащук (Полліон); Наталія Николаїшин (Адальжіза); Сергій Ковнір (Оровезо); Тетяна Хараузова (Клотільда); Олександр Дяченко (Флавій).

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Ще один балет П.Чайковського, «Спляча красуня», на сцені театру покажуть 4 липня.

А 5 липня відбудеться п'ятий прем'єрний показ оновленої опери Дж.Россіні «Севільський цирульник» у постановці головного режисера театру Анатолія Солов'яненка. Диригент-постановник - Микола Дядюра, художник-постановник - Андрій Злобін, художник по костюмах - Ганна Іпатьєва, хормейстер-постановник - Богдан Пліш, диригент - Алла Кульбаба.

Головні партії виконують: Ігор Євдокименко (Фігаро), Анатолій Погрібний (Граф Альмавіва), Ольга Фомічова (Розіна), Дмитро Агєєв (Лікар Бартоло), Сергій Магера (Дон Базиліо, вчитель музики), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

Гала-концерт на честь завершення 151-го театрального сезону 6-7 липня стане його завершальним акордом. У його програмі - кращі фрагменти з оперних та балетних вистав, а завершиться гала-концерт молитвою з опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у виконанні Валентина Дитюка і хору театру та молитвою за Україну «Боже Великий, Єдиний» М.Лисенка у виконанні всіх учасників концерту.