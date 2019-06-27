Легендарний джазовий піаніст Кенні Баррон дав майстер-клас на фестивалі у Львові

Легенда джазової історії, американський піаніст Кенні Баррон дав майстер-клас у рамках IX Leopolis JazzFest у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Шестикратний лауреат премії «Найкращий піаніст» Асоціації джазових журналістів, легенда джазової історії, американський музикант, «найліричніший піаніст нашого часу» - Кенні Баррон дав майстер-клас в рамках IX Leopolis JazzFest у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Великий зал вишу зібрав більше сотні прихильників творчості піаніста, з якими він поділився своєю майстерністю”, - зазначено у повідомленні.

Сьогодні, 27 червня, о 19.00 музикант з квартетом виступить на сцені ім. Едді Рознера у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Перший альбом музикант випустив 1974 року, і відтоді світ побачили понад 40 його платівок. Він отримав премію «Жива спадщина» від Mid-Atlantic Arts Foundation і був включений до Зали слави американського джазу, а також отримав премію MAC Lifetime Achievement Award, NEA Jazz Master.

Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня.

Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя.

Львів Джаз Фест входить до списку найбільш масштабних фестивалів джазу у Європі, а британське видання The Guardian назвало Львів Джаз Фест одним із найкращих європейських джазових фестивалів.

Фото: city-adm.lviv.ua