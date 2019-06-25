У Львові завтра стартує "Леополіс Джаз Фест"

У Львові вже завтра розпочнеться традиційний Міжнародний джазовий фестиваль «Леополіс Джаз Фест».

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

“26 червня у Львові розпочнеться Leopolis Jazz Fest (до 2017 року - Alfa Jazz Fest) — міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить тут у червні у форматі open air. Перший фестиваль успішно відбувся у 2011 році. Концерти за участю понад ста музикантів на трьох сценах у місті, понад 100 000 слухачів, близько 200 акредитованих журналістів ― це історія Leopolis Jazz Fest”,- зазначено у повідомленні.

Фестиваль традиційно проходить на трьох сценах: головна - імені Едді Рознера — розташується у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, ще одна буде облаштована на центральній площі Ринок і третя - в історичній частині міста, на подвір’ї палацу Потоцьких.

Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбудуться джем-сейшни, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії «Leopolis Jazz Music Awards» ім. Едді Рознера («Alfa Jazz Music Awards» до 2017 року). Премія заснована з метою відзначення музикантів, які зробили вагомий внесок у розвиток джазової музики, а також із метою популяризації джазової музики. Переможець обирається шляхом голосування експертів, серед яких музичні критики, видатні діячі культури, громадські та державні діячі, журналісти й підприємці з різних країн світу.