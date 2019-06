Календар на всю голову. 30 червня

Цього дня 1936 року в США видали перший тираж роману "Віднесені вітром", а 1966 року в Брукліні народився Майк Тайсон.

30 червня 1109 року в Толедо, Іспанія, помер Альфонсо VI Хоробрий - король Леона і Кастилії.

Йоганн Рейхлин

30 червня 1522 року в місті Бад-Лібенцелль, Німеччина, помер Йоганн Рейхлин - німецький гуманіст, філолог. Він вважається першим німецьким гебраїстом, який освоїв єврейську мову. Вчений створив фонетичну систему читання середньовічних грецьких текстів, названу його ім'ям.

30 червня 1648 року у Франції почала активну діяльність Фронда ("Праща"), яка об'єднала Паризький парламент (судову палату), частину знаті, позбавленої привілеїв, і простих парижан. Діяльність патріотичної організації була спрямована на обмеження королівської влади. Невдоволення посилювалося тим, що країною управляли чужинці - королева Анна Австрійська і кардинал-італієць Мазаріні.

30 червня 1649 року в Парижі, Франція, помер Сімон Byе - французький живописець-монументаліст, портретист і декоратор. У 1612-1627 рр. він працював в Італії, де в Римі очолив Академію Св. Луки. У 1627 році француз повернувся на батьківщину, де став "першим живописцем короля". Художник виконав ряд великих монументально-декоративних розписів, писав картини на релігійні теми, міфологічні та алегоричні сюжети.

30 червня 1685 року в місті Барнстапл, Англія, народився Джон Гей - англійський поет і драматург, автор байок, пісень, пасторалей і комедій. Першим з англійських поетів він писав байки у віршах. Одним з перших працював в жанрі анакреонтичної поезії. Своїми творами Джон сильно підірвав позиції італійської опери, кинувши виклик її пихатому стилю і екзотичності своєю "Оперою жебраків" ("The Beggar's Opera") на музику Джона Пепуша та інших композиторів - твір витримав поспіль 62 вистави. Пізніше сюжет "Опери жебраків" був використаний німецьким драматургом Бертольтом Брехтом в його п'єсі "Тригрошова опера".

Домінік де Кассіні

30 червня 1748 року в Парижі, Франція, народився Домінік де Кассіні - французький геодезист, творець першого повного атласу Франції. Він відомий також як Кассіні IV або граф Кассіні.

30 червня 1789 року на Парижі, Франція, народився Орас Верне - французький художник і дипломат. Як живописець-баталіст, він став автором картини "Мазепа серед вовків".

30 червня 1792 року до Парижа з "Бойовою піснею Рейнської армії" ("Chant de guerre de l'armée du Rhin") Руже де Ліля ввійшов марсельський добровольчий батальйон. Назву "Марсельєза" ("La Marseillaise") марш отримав пізніше, завдяки політиці Шарля Жана Марі Барбару, уродженця Марселя.

30 червня 1810 року в Цероваці (нині - Нижня Штирія) народився Станко Враз - хорватський та словенський поет-романтик, просвітитель і громадський діяч. Один з діячів словенського і хорватського національного відродження, автор проектів великої слов'янської граматики. Активний учасник руху ілліризму.

30 червня 1819 року в Копенгагені, Данія, народилася Гран Люсіль - датська танцівниця, балерина, хореограф. У 1845 році в Лондоні разом з Марією Тальоні, Карлоттою Грізі і Фанні Черріто вона брала участь в "зоряному" па-де-катрі Жюля Перро. Починаючи з 1848 року Люсіль жила в Гамбурзі, потім купила собі будинок в Мюнхені, де викладала в Придворному театрі.

30 червня 1825 року в Удені, Франція, народився Флорімон Ерве - французький композитор, автор оперет, серед яких найбільш відома "Мадемуазель Нітуш" ("Mam'zelle Nitouche"; 1883).

30 червня 1846 року в місті Падуя, Італія, народився Рікардо Дриго - італійський композитор, диригент. Рікардо гастролював по Європі. Він - автор багатьох балетів, в тому числі "Талісман", "Арлекінада", а також декількох опер.

30 червня 1853 року в місті Фрайбург-ін-Брассгау, Німеччина, народився Адольф Фюртванглер - німецький археолог, який розкопав залишки стародавньої Олімпії. Педагог, історик, директор ряду музеїв.

30 червня 1859 року по туго натягнутому канату довжиною 1100 футів (335 м), на висоті 160 футів (50 м), за п'ять хвилин французький акробат Жан Блонден вперше перейшов через Ніагарський водоспад. За видовищем спостерігало п'ять тисяч глядачів. Даний трюк він виконував кілька разів, причому завжди в різних варіаціях: з зав'язаними очима, в мішку, котив тачку, на ходулях, ніс людину на плечах, сідав на середині, готував і їв омлет.

30 червня 1860 року у Ватикані в друк вийшов перший номер щоденної газети "Римський оглядач" ("L'Osservatore Romano") - офіційний друкований орган Святого Престолу.

30 червня 1884 року в Парижі, Франція, народився Жорж Дюамель - французький прозаїк, поет, драматург, літературний критик. Лауреат Гонкурівської премії, член Французької академії.

30 червня 1891 року в Кукхемі (Беркшир, Англія) народився Стенлі Спенсер - британський художник.

30 червня 1893 року на руднику Ягерсфонтейн (Jagersfontein) на території сучасної ПАР був знайдений найбільший в світі, на ті часи, алмаз "Ексцельсіор" вагою 972 карата, 194 грами.

30 червня 1894 року в центрі Лондона, над річкою Темзою, недалеко від Лондонського Тауера, урочисто відкритий знаменитий розвідний міст - Тауер-брідж (Tower Bridge).

30 червня 1899 року в Рейкхольт (Боргарфьордюр, Ісландія) народився Йоун Гельгасон - ісландський поет, скандинавський філолог, професор Копенгагенського університету і літературознавець.

30 червня 1901 року в Грінпойнті (Нью-Йорк, США) народився Вільям Саттон - відомий американський злочинець, грабіжник банків, який вкрав на протязі своєї кримінальної кар'єри близько $2 млн і провів значну частину свого дорослого життя у в'язниці. За мистецтво перевтілення злочинець отримав прізвисько "Артист".

30 червня 1905 року в статті "Про електродинаміку рухомих тіл" ("Zur Elektrodynamik bewegter Körper") мало кому відомий службовець патентного бюро Альберт Ейнштейн на п'яти сторінках виклав "спеціальну теорію відносності" (СТВ).

30 червня 1906 року в Сан-Дієго (Каліфорнія, США) народився Ентоні Манн - американський режисер, найбільш прославився в жанрі вестерну.

Роман Шухевич

30 червня 1907 року у Львові народився Роман Шухевич - український політичний і державний діяч, генерал-хорунжий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Командир з боку українців військового підрозділу "Нахтігаль" в складі іноземних легіонів Вермахту. Головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради.

30 червня 1910 року закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою.

30 червня 1911 року в Шетені, Ковенська губернія, народився Чеслав Мілош - польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури.

30 червня 1919 року в Вітамі (графство Ессекс, Англія) помер Джон Вільям Стратт - третій барон Релей, лорд Релей, британський фізик і механік, який відкрив газ аргон і отримав за це Нобелівську премію з фізики. Він також відкрив явище, нині зване розсіюванням Релея, і передбачив існування поверхневих хвиль, які також називаються хвилями Релея. Член Лондонського королівського товариства, його президент.

30 червня 1925 року в Мудоні, Швейцарія, народився Філіп Жаккотте - сучасний швейцарський поет, есеїст, перекладач, який пише французькою мовою.

30 червня 1932 року в Києві помер Андрій Конощенко - український фольклорист-музикознавець і етнограф. На початку ХХ ст. він був одним із засновників, а згодом і головою херсонської української громади, в яку входили відомі діячі національної художньої культури. Разом з ними Андрій брав участь у виданні белетристичного збірника "Степ".

30 червня 1936 року в США видавництво "Macmillan Publishers" випустило перший тираж роману "Віднесені вітром" ("Gone With The Wind") 35-річної письменниці Маргарет Мітчелл. Твір став найзнаменитішим бестселером американської літератури, поступившись лідерством в продажах тільки ... Біблії. До кінця 1936 року читачі купили понад 1 млн книжок. У тому ж році за $50 тис. романістка передала права на екранізацію продюсеру Девіду Селзніку. У 1939 році голлівудський режисер Віктор Флемінг за $1 млн зняв однойменну кіноепопею, яка в прокаті зібрала $400 млн.

30 червня 1936 року в Первомайську, Миколаївська область, померла Єфросинія Зарницька - українська актриса, співачка. У 1919 році вона виступала в українському театрі імені Т. Г. Шевченка. Актриса входила до складу розпорядників ради театру, пробувала себе в режисурі, активно працювала в напрямку подальшого розширення свого репертуару. У 1918-1919 рр. ім'я Єфросинії зустрічається на афішах українського драматичного театру в Одесі і Миколаєві.

30 червня 1939 року в Мехіко, Мексика, народився Хосе Пачеко - мексиканський поет, прозаїк, есеїст, перекладач, автор кіносценаріїв. Член Мексиканської академії мови.

30 червня 1940 року за наказом Герінга почалася повітряна блокада Великої Британії.

30 червня 1942 року в Вічіті (Канзас, США) народився Роберт Баллард - американський дослідник, професор океанології і колишній командир управління ВМС США. Він відомий своїми знахідками в галузі підводної археології, а прославився, виявивши уламки лайнера "Титанік", німецького лінкора "Бісмарк" і авіаносця "USS Yorktown". У 2002 році експерт знайшов уламки торпедного катера PT-109, яким командував майбутній президент США Джон Кеннеді.

30 червня 1942 року в Нью-Йорку, США, помер Абрам Маневич - український і американський художник-модерніст. У 1913 році відбулася дуже успішна виставка його картин в паризькій галереї Дюрана Рюеля. Після цього Абрам Маневич пробував писати в стилі кубізму, що призвело до створення власної образотворчої манери.

30 червня 1947 року американські фізики Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" створили діючий біполярний транзистор. Електронний прилад з напівпровідникового матеріалу, з трьома висновками, був вперше офіційно продемонстрований в грудні 1947 року.

30 червня 1951 року в Філадельфії (Пенсільванія, США) народився Стенлі Кларк - американський джаз-роковий музикант. Він провів велику частину музичної кар'єри поза джазу, хоча мав можливість грати джаз з кращими з кращих. В рівній мірі адепт акустичного та електричного баса, що сформувався під впливом таких масштабних музикантів, як Чарлз Мингус, Джеймс Браун та ін., басист отримав чудовий досвід у співпраці з "Jazz Messengers", "Return To Forever" і ін. Як наслідок, Стенлі Кларк став басистом №1 в напрямку ф'южн.

30 червня 1959 року в Мехіко, Мексика, помер Хосе Васконселос - мексиканський письменник, історик, філософ і політик. Він зіграв важливу роль в становленні мексиканського муралізму.

30 червня 1961 року в Голлівуді (шт. Каліфорнія, США) помер Лі Де Форест - американський винахідник, який має на рахунку 180 патентів на винаходи. Він придумав тріод - електронну лампу, яка приймає на вході відносно слабкий електричний сигнал, потім підсилює. Саме містер Де Форест, прозваний "батьком радіо", винайшов ламповий детектор і підсилювач "аудіон" - основу радіо "дотранзісторного століття", став одним з батьків "століття електроніки", тому що тріод допоміг відкрити дорогу широкому використанню електроніки.

30 червня 1963 року в Стокгольмі, Швеція, народився Інгві Мальмстін - американський гітарист-віртуоз шведського походження, мультиінструменталіст і композитор, один з основоположників неокласичного метала. Рокер включений в список "100 найкращих гітаристів усіх часів" за версією "Classic Rock".

30 червня 1964 року американський космічний апарат "Мандрівник 7" ("Ranger 7") вперше передав на Землю фотографії видимої сторони Місяця, зроблені з близької відстані.

30 червня 1964 року в місті Леобен, Австрія, народився Мартін Вайнек - австрійський актор театру, кіноактор, відомий, перш за все, роллю інспектора Фріца Кунца в телесеріалі "Комісар Рекс". Відомий винороб.

30 червня 1966 року в Брукліні (шт. Нью-Йорк, США) народився Майк Тайсон - американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Один з найвідоміших і впізнаваних боксерів в історії світового боксу. Олімпійський чемпіон серед юніорів в першій важкій вазі. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF, The Ring. Він включений до Міжнародної зали боксерської слави, у Всесвітній зал боксерської слави. На 49-й щорічній конвенції WBC в Лас-Вегасі Майка Тайсона внесли до Книги Рекордів Гіннеса та видали два сертифікати: за найбільшу кількість найшвидших нокаутів і за те, що став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

30 червня 1972 року у Львові померла Софія Альбіновська-Мінкевич - українська художниця, графік, майстер натюрморту. Навчалася в художніх студіях Відня, Парижа, в Віденській Вищій школі прикладного та декоративного мистецтва, а з 1912 року жила і працювала у Львові.

30 червня 1973 року в п'ятий раз в британському хіт-параді №1 з піснею "Skweeze Me Pleeze Me" виявилася група "Slade".

30 червня 1975 року в місті Гюрт, Німеччина, народився Ральф Шумахер - німецький автогонщик, пілот Формули-1. Молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера.

30 червня 1975 року через чотири дні (27 червня) після розлучення з Санні Боно американська співачка Шер вийшла заміж за музиканта Грегга Оллмена. Але через деcять днів молоде подружжя розлучилося.

30 червня 1984 року в Массачусетс, США, померла Лілліан Геллман - американська письменниця, сценаристка і драматург. До останніх днів свого життя вона викладала в різних навчальних закладах, включаючи Гарвардський і Єльський університети.

Юл Бріннер

30 червня 1985 року в останній раз актор Юл Бріннер зіграв роль короля Сіама в бродвейській постановці "Король і я" ("The King and I"), створений композитором Річардом Роджерсом і лібреттистом Оскаром Хаммерстайном за романом "Анна і король Сіаму" (1944) Маргарет Лендон. Мюзикл йшов в Нью-Йорку 34 роки, в той вечір Юл Бріннер зіграв свою роль в 4600-й раз.

30 червня 1987 року в Києві помер Георгій Авраменко - український актор і режисер. Заслужений артист.

30 червня 1994 року вперше кількість ув'язнених у в'язницях США перевищила 1 млн осіб.

Назарій Яремчук

30 червня 1995 року в Чернівцях помер Назарій Яремчук - український естрадний співак (тенор). Народний артист. Батько співака і композитора, заслуженого артиста України - Назарія Яремчука-молодшого і співака, заслуженого артиста України - Дмитра Яремчука, а також співачки - Марії Яремчук. У його виконанні стали відомі українські пісні: "Незрівнянний світ краси", "Чуєш, мамо", "Якщо мине любов", "Батько і мати", "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Я піду в далекі гори" та ін.

30 червня 1995 року відбулася американська прем'єра кінокартини "Аполлон-13" ("Apollo 13") режисера Рона Говарда, яка отримала дві статуетки премії "Oscar". При скромному для блокбастера бюджеті в $62 млн фільм зібрав в світовому прокаті $355 млн.

30 червня 2001 року в місті Нашвілл (шт. Теннессі, США) помер Чет Аткінс - американський гітарист на прізвисько "Містер Гітара", введений в Зал Слави кантрі-музики.

30 червня 2001 року було офіційно оголошено, що ліверпульський аеропорт, на півночі Англії, буде названий на честь учасника групи "Бітлз" ім'ям Джона Леннона (Liverpool John Lennon Airport).

30 червня 2005 року в Києві помер Анатолій Базилевич - український художник, заслужений діяч мистецтв, народний художник України, який запам'ятався неперевершеними ілюстраціями до "Енеїди" Івана Котляревського видавництва "Дніпро" (Київ, 1968).

30 червня 2009 року група українських радикалів суттєво пошкодила пам'ятник Леніну навпроти Бессарабського ринку в Києві: вони за допомогою кувалди відбили вождю ліву руку і спотворили обличчя.

Піна Бауш

30 червня 2009 року в місті Вупперталь, Німеччина, померла Піна Бауш - німецька танцівниця і хореограф. Вона знялася в двох культових фільмах: у Федеріко Фелліні в картині "І корабель пливе ..." (1983) була сліпою принцесою, яка на дотик грає в шахи, а в картині "Поговори з нею" (2002) Педро Альмодовара зіграла саму себе.

Олександр Рудяченко, Київ