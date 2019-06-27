У Києві презентували видання "Короткий курс історії України" п'ятьма мовами світу

У Києві історик, експерт-політолог Олександр Палій презентував свою книгу "Короткий курс історії України" п'ятьма поширеними у світі іноземними мовами (англійська, китайська, російська, французька, німецька).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Книжка зроблена таким чином, щоб бути надзвичайно доступною. Тут крупним шрифтом 400 сторінок з ілюстраціями, це практично 230 сторінок тексту, це дуже небагато для того, щоб її купити, і якось цілісно представити. Я спробував зробити так, щоб для всіх вона була зрозумілою", - сказав Палій.

За його словами, люди не сприймають великих текстів, іде спресовування інформації. Він зазначив, що загалом книга видана сімома мовами, крім англійської, німецької, російської, французької та китайської, є ще українською та арабською мовами.

"Ці мови вибрали як найбільш популярні у світі. І справді, китайською говорять 1,5 млрд людей, німецькою далеко за 150 млн людей, арабська - це 600 млн населення на сьогоднішній день. Тобто це мови, які є найбільш популярними, і можемо сказати, що більшу частину населення світу ми покрили", - сказав Палій.

Він додав, що тираж цих книжок близько 2 000 примірників, що є досить непоганим показником для іншомовної літератури.

Презентація книги «Короткий курс історії України» / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Також він зазначив, що ця книга є концептуальною історією, тут подана інформація, яка є визнаною енциклопедіями, тут є лише кілька авторських новацій.

"Це наш погляд на історію, чим він цікавий - тим, що це погляд на історію з точки зору України, це не погляд з точки зору американців чи французів, це саме спроба пояснити історію з точки зору українців", - зауважив Палій.

Книга п'ятьма мовами вийшла у видавництві "Саміт-книга" за підтримки Міністерства інформаційної політики України.