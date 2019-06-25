В Україні закривають журнал “Барвінок”, який видавали з 1928 року

Один із найстаріших дитячих журналів України “Барвінок”, який має 90-річну історію, припиняє роботу.

Про це повідомила у червневому випуску редакція журналу, передає ЛітАкцент.

“Ваші стривожені дзвінки, E-mail з приводу майбутнього “Барвінку” дуже бентежать нас. Нам самим невимовно сумно і важко, та пояснюємо все як є. Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується, ми сходимо на берег, де нас чекають рукописи ще не закінчених книг, підручників, волонтерська робота. Тож іще зустрінемося. Тому не прощаємося, а кажемо: “До побачення!" - йдеться у повідомленні.

Часопис засновано у 1928 року. З 1989 року головним редактором журналу був Василь Воронович. Сукупний наклад за більш як 86 років перевищив 315 млн примірників. Видавцем журналу був редакційний колектив, оформлений як власник. Державних дотацій видання не отримує у зв’язку із законодавством про незалежність ЗМІ.

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Щомісячний літературно-художній журнал "Барвінок" для дітей молодшого та середнього шкільного віку засновано у січні 1928 року у Харкові під назвою "Жовтеня". Після воєнної перерви його випуск відновили у квітні-травні 1945 року вже у Києві як "Барвінок".