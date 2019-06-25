Український фільм «Земля Івана» представлять на фестивалі в Карлових Варах
Про це повідомляє Держкіно.
«До участі в індустрійній секції Docs in Progress 54-го Karlovy Vary International Film Festival відібрано український документальний проєкт «Земля Івана» (Ivan’s Land), що реалізовується за підтримки Держкіно», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над картиною працює компанія MaGiKa Film. Автором сценарію і режисером є Андрій Лисецький, продюсерами - Геннадій Кофман та Ольга Бесхмельниціна.
У центрі історії – Іван Приходько, один з останніх народних художників України. Він самоук, живе в селі і все, що виходить з-під його пензликів чи різця - наївне та чесне мистецтво.
Проєкт фільму став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державне фінансування.
«Останніми роками українське кіно на Карловарському міжнародному кінофестивалі стало помітним явищем. А цьогоріч воно представлене тут особливо широко - окрім «Землі Івана», маємо дві стрічки у конкурсних програмах. Тож бажаю успіху всім українським учасникам», – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
54-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах відбудеться з 28 червня до 6 липня. Робота індустрійної секції триватиме з 30 червня до 3 липня.
Участь у секції візьмуть сім проєктів з усього світу. Найбільш перспективний отримає грошову нагороду розміром 5 тисяч євро.
Цьогоріч до конкурсної програми «East of the West» Карловарського кінофестивалю увійшла трагікомедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», а фільм Юрія Шилова «Панорама» відібрано до конкурсної програми документальних фільмів. Обидві стрічки створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Фото: radio.cz