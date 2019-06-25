Український фільм «Земля Івана» представлять на фестивалі в Карлових Варах

Український документальний проєкт «Земля Івана» відібрано до участі в секції 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

Про це повідомляє Держкіно.

«До участі в індустрійній секції Docs in Progress 54-го Karlovy Vary International Film Festival відібрано український документальний проєкт «Земля Івана» (Ivan’s Land), що реалізовується за підтримки Держкіно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над картиною працює компанія MaGiKa Film. Автором сценарію і режисером є Андрій Лисецький, продюсерами - Геннадій Кофман та Ольга Бесхмельниціна.

У центрі історії – Іван Приходько, один з останніх народних художників України. Він самоук, живе в селі і все, що виходить з-під його пензликів чи різця - наївне та чесне мистецтво.

Проєкт фільму став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державне фінансування.

«Останніми роками українське кіно на Карловарському міжнародному кінофестивалі стало помітним явищем. А цьогоріч воно представлене тут особливо широко - окрім «Землі Івана», маємо дві стрічки у конкурсних програмах. Тож бажаю успіху всім українським учасникам», – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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54-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах відбудеться з 28 червня до 6 липня. Робота індустрійної секції триватиме з 30 червня до 3 липня.

Участь у секції візьмуть сім проєктів з усього світу. Найбільш перспективний отримає грошову нагороду розміром 5 тисяч євро.

Цьогоріч до конкурсної програми «East of the West» Карловарського кінофестивалю увійшла трагікомедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», а фільм Юрія Шилова «Панорама» відібрано до конкурсної програми документальних фільмів. Обидві стрічки створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фото: radio.cz