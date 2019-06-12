Лозниця увійшов у журі кінофестивалю у Карлових Варах

Режисер Сергій Лозниця та продюсер Денис Іванов стали членами журі цьогорічного Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, що відбудеться 28 червня - 6 липня 2019 року.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Facebook.

"Член Української кіноакадемії, режисер Сергій Лозниця і член правління УКА, продюсер, керівник компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов увійшли до складу журі Karlovy Vary International Film Festival", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Сергій Лозниця оцінюватиме роботи конкурсантів в основній програмі фестивалю, а Денис Іванов очолить журі секції East of the West.

В УКА нагадали, що на цьогорічній Третій кінопремії "Золота Дзиґа" фільм Сергія Лозниці "Донбас" виборов три статуетки — за найкращий фільм, найкращу режисерську роботу та сценарій. Продюсером стрічки з української сторони виступив Денис Іванов.