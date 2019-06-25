Вони надихають умінням знаходити справжнє й невимушене щастя у звичайних речах

Мав приємне спілкування та чаювання з мешканцями будинку престарілих у місті Тетієві

Із приходом поважного віку люди часто відчувають себе менш потрібними, але насправді, з огляду на пройдений життєвий шлях, вони можуть поділитися з іншими неоціненним досвідом та духовними надбаннями.

У Неділю Всіх святих мав приємне спілкування та чаювання з мешканцями будинку престарілих у місті Тетієві. Вони з радістю приймають усіх гостей, для них відвідувачі – це завжди приємна подія, до якої кожен готується по-особливому. Наприклад, бабуся Олена урочисто причепурилася, а дідусь Федір дібрав святкову сорочку із краваткою. Вони надихають своїм вмінням знаходити справжнє й невимушене щастя у, на перший погляд, звичайних речах.

Особливо раділа гостям бабуся Катерина – людина, яка вміє бути щасливою, незважаючи ні на що. Вона залишилась сиротою з трьох років, її чоловік повернувся з війни дуже пораненим, тому в них не було дітей, а усиновити малечу їм тоді не дозволили, проте жодні життєві обставини не змогли загасити її внутрішню любов і доброту.

Апостол Павло уже в похилому віці звернувся до коринфян із такими словами: «Ми не сумуємо; але якщо зовнішній наш чоловік і тліє, то внутрішній день у день оновлюється» (2 Кор. 4: 16). Можливо, вік обмежує людину в її фізичних можливостях, але він дає їй той безцінний досвід та життєву мудрість, якої набуваєш лише з роками.

Митрополит Епіфаній

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