25 червня: народний календар і астровісник

Нині другий день Петрівки; кого підпиратиме Онуфрій, хто вдавиться ячмінним колосом і чого чекати від чергової місячної ротації

Сьогодні другий день Петрівки, а також преподобного Онуфрія Великого. До Онуфрія закінчували першу косовицю сіна. Українські селяни казали: «Онопрій – сонце підіпри», а ще: «Сонце – на зиму, а літо – на спеку». Так, хоч дні потроху починали зменшуватися, але сонце ставало палючим, розпочиналася найспекотніша частина літа. На Онопрія вже починали косовицю раннього ячменю. До слова, на сьогодні в Україні жнива розпочалися в шести областях і з кожним днем набирають обертів.

Замовкають від Онуфрія і пташки — весняний “шлюбний” період закінчився, пташенята вже вчаться літати, а тому казали: «На Онопрія соловей ячмінним колосом вдавився». Примічали: на Онопрія рясні роси – на добрий врожай.

Іменинники сьогодні Онуфрій, Петро, Анна, Арсеній, Андрій.

22-ий місячний день. Чергова ротація: Місяць з сектору Риб переходить до Овна. Задиркуватий, неспокійний і надзвичайно активний Овен піддасть жару всім: активні стануть ще більш активними, але й інертні значно пожвавляться. Сильні в енергетичному плані люди впливатимуть на більш слабких у власних меркантильних інтересах. Поділ на тих, хто наступає і тих, хто обороняється стане очевидним навіть на побутовому рівні. Тож варто заздалегідь зайняти правильну позицію й окреслити лінію оборони. Спокуса конфлікту найближчими днями буде надзвичайно високою. Мудрості всім!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році – +5,8, а найтеплішим у 1885 – +35,0.