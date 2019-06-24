У Відні влаштували музичну вечерю для друзів посла України

У віденському готелі "Бристоль" 21-22 червня пройшли українські кулінарно-музичні вечори.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українською кухнею могли насолодитися запрошені гості посла України в Австрії Олександра Щерби, серед яких урядовці, депутати парламенту та провідні представники австрійського бізнесу,

"Неформальне спілкування у вузькому колі - важливий елемент дипломатичної роботи. І ми раді, що захід удалося провести саме на тлі цього готелю, де 100 років тому діяла перша українська дипмісія" - заявив Олександр Щерба.

Вечеря для друзів посла України у Відні / Фото: Посольство України в Республіці Австрія

Дипломат не став конкретизувати, які саме теми були в фокусі неформального спілкування у вузькому колі, але основна тема очевидна: Австрія готується до дострокових парламентських виборів, країну чекає нова коаліція і новий уряд.

Під час вечері гості змогли посмакувати кулінарними шедеврами від "посла української кухні" Юрія Ковриженка: зірка української кулінарії, разом із шеф-кухарем "Бристоля" Рене Мольнаром частували гостей готелю модерними українськими стравами. За музичне обрамлення кулінарних вечорів відповідав відомий віденський джаз-музикант з Одеси Андрій Прозоров, якому акомпанував талановитий сербський гітарист Владо Блюм.

"Захід був саме в австрійському смаку: для душі і для тіла. І він гармонійно пасував до нинішньому Року української культури в Австрії", - підсумував Олександр Щерба.