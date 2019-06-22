Вийшов трейлер фільму

Вийшов трейлер фільму "Відок: Імператор Парижа"

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Укрінформ
У Мережу виклали трейлер французької кримінальної драми "Відок: Імператор Парижа".

Про це повідомляє multikino.com.

В основі сюжету - реальна історія легендарного французького детектива XIX століття Ежена Франсуа Відока. Спритний злочинець і вправний щодо переслідування, Відок міняв міста і професії, поки не був найнятий наполеонівським урядом, аби очистити вулиці Парижа від криміналу.

Відео: MMD UA
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У фільмі знялися Венсан Кассель, Ольга Куриленко, Фрейя Мавор, Аугуст Діль, Дені Меноше, Дені Лаван та інші.

В український прокат стрічка вийде 25 липня 2019 року.

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