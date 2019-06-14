Вийшов офіційний український трейлер “Обіцянка на світанку”

Вийшов офіційний український трейлер драми “Обіцянка на світанку”, яка з'явиться у прокаті 27 червня.

Про це Укрінформу повідомила кінокомпанія Артхаус Трафік.

“Фільм є екранізацією однойменного автобіографічного роману дворазового лауреата Гонкурівської премії Ромена Гарі. “Обіцянка на світанку” виходить в український прокат 27 червня”, - ідеться в повідомленні.

Головні ролі у фільмі виконали зірки французького кіно Шарлотта Генсбур та П'єр Ніне. У Франції фільм претендував на 4 національних премії “Сезар” – за найкращу актрису, адаптований сценарій, декорації та костюми. Українська прем'єра стрічки відбулася на фестивалі допрем'єрних показів у рамках “Французької весни”.

Фільм є копродукцією Франції та Бельгії. Режисер - Ерік Барб'є.

Це історія про те, як мати майбутнього лауреата Гонкурівської премії твердо вирішила, що він стане дипломатом та всесвітньо відомим письменником. Попри насмішки оточуючих та сумніви сина у власних силах, вона продовжувала в нього вірити, – і всі її неймовірні мрії збулися. Материнська любов та безумовна підтримка вели Ромена через всі випробування і пригоди його життя, повного таємниць, битв і неймовірних поворотів.