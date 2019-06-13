У прокат виходять короткометражні фільми-номінанти на “Оскар”

Колекція "Оскар Шортс", де зібрані найкращі короткометражні фільми року за версією Американської кіноакадемії, 20 червня виходить в український прокат.

Про це Укрінформу повідомили в кінокомпанії Артхаус Трафік.

“За традицією, добірка складається з п'яти картин. Одна з них - американська соціальна драма “Шкіра" Гая Наттіва про расизм, що стала володарем премії “Оскар” за найкращий короткометражний фільм. Стрічка також була номінована на Гран-прі міжнародного кінофестивалю в Клермон-Феррані і удостоїлася там призу глядацьких симпатій”, - ідеться в повідомленні.

До списку номінантів на премію цього року увійшли дві стрічки з Канади. “Дикун” – історія двох хлопчиків, які грають у покинутій шахті. Фільм Жеремі Комте вже був показаний в Україні – він увійшов до числа фіналістів Манхеттенського міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів і удостоївся премії за найкращу акторську роботу. Драма “Маргарита” розповідає історію дружби літньої жінки та її доглядальниці. Фільм отримав Гран-прі міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів у Маямі.

Драма “Мати” з Іспанії втілює класичні батьківські страхи. Син головної героїні відпочиває у Франції зі своїм батьком; та одного вечора лунає телефонний дзвінок... Фільм Родріго Сорогоєна зібрав усі національні премії Іспанії за найкращий короткометражний фільм і удостоївся премії CinEuphoria Awards у цій категорії.

“Затримання” – драма спільного виробництва Ірландії і Британії. Сюжет заснований на гучній справі про вбивство дворічного Джеймса Балджера: головними підозрюваними в ньому виступали два десятирічних хлопчики. Стрічка була відзначена премією за найкращий короткометражний фільм і премією журі фестивалю креативності “Каннські леви”.

Як зазначають в Артхаус Трафік, фільми озвучені українською мовою.

Напередодні виходу в український прокат, 18 червня, відбудеться прем'єрний показ колекції Оскар Шортс 2019 у столичному кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver).