Фільми проєкту "Дивись українське" виграли більшість нагород кінофестивалю "Світло"

Більшість нагород 5-го кінофестивалю «Світло» отримали фільми, створені у межах проєкту «Дивись українське!».

Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

"За результатами голосування журі, більшість нагород 5-го кінофестивалю «Світло» отримали фільми, створені у межах проєкту «Дивись українське!», що реалізовується за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гран-прі фестивалю отримав короткометражний фільм режисера Михайла Іллєнка «Урок». Спільне виробництво стрічки здійснили кінокомпанії FRESH PRODUCTION GROUP та Компанія "Вавілон".

Найкращим анімаційним фільмом визнано картину «Як розвеселити Самотність» режисера Степана Коваля.

Крім того, відзнаки кінофестивалю отримали ще кілька фільмів проєкту «Дивись українське!»: у номінації «Ігровий короткометражний фільм» І місце посіла стрічка «На своїй землі» режисера Саші Кирієнка; III місце – фільм «Чоловік» режисера та автора сценарію Оксани Артеменко, картина також отримала Приз глядацького журі. У номінації «Соціальне кіно» переміг фільм «Дякую» (режисер та автор сценарію Mаксим Люков).

Як повідомляє Держкіно, спеціальні дипломи кінофестивалю дісталися фільмам «Прощена неділя» режисера Саші Кирієнка за «Найкращу режисуру», фільм «На своїй землі» – за найкращий звук (звукорежисер Максим Гладецький). Одразу два актори, які знімалися у фільмах кіноальманаху, отримали спеціальні відзнаки у номінації «Найкраща головна роль» – Богдан Остромогільський, фільм «Прощена неділя» та Євген Інтелегатор, фільм «Чоловік».

Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що проєкт «Дивись українське!» започатковувався саме з метою поширення доброго, натхненного і світлого кіно.

"Тому прикметно, що фільми, які створювалися у його межах, тріумфували на фестивалі «Світло», що проводиться з цією ж метою.Крім того, журі фестивалю відзначило анімаційну картину «Як розвеселити Самотність», що також створена за підтримки Держкіно. Тож вітаю всіх учасників і переможців! Сподіваюся, завдяки таким заходам та проєктам світлих фільмів стане ще більше», – наголосив Іллєнко.

Міжнародний кінофестиваль "Світло" – це платформа для презентації культурного і просвітницького кіно та пошуку молодих талановитих кінематографістів.

Фото: Держкіно, Фейсбук